Sandra Rossi: "Entrenar la mente también es entrenar el cuerpo"

El deporte moderno ya no se limita al entrenamiento físico. En la búsqueda permanente de ventajas competitivas, cada vez más atletas incorporan una dimensión que hasta hace pocos años parecía reservada a los laboratorios: el entrenamiento del cerebro.

Para Sandra Rossi, médica especializada en Medicina del Deporte y neurociencia, el primer paso cuando un deportista llega a consulta es comprender qué se va a trabajar y por qué. "Lo primero para mí es el conocimiento. Entender lo que se va a hacer es fundamental en todos los órdenes de la vida", explica. Desde esa premisa, busca que cada atleta comprenda que el cerebro no funciona de manera aislada, sino que forma parte integral del rendimiento deportivo.

La especialista compara el entrenamiento cerebral con el trabajo de fuerza en un gimnasio. Así como los músculos responden a estímulos específicos y se desarrollan con el tiempo, determinadas funciones cognitivas también pueden fortalecerse mediante ejercicios diseñados para ese fin.

"Lo primero para mí es el conocimiento. Entender lo que se va a hacer es fundamental en todos los órdenes de la vida", explica Rossi.

"Cuando entrenamos determinadas funciones cerebrales mediante software especializado ocurre algo similar: se potencian las áreas encargadas de esas habilidades", señala.

Entre las capacidades que pueden desarrollarse aparecen la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento de información, las vías visuales y la capacidad de ampliar el campo de visión o gestionar mejor la llamada ventana atencional.

Rossi con Nicolás Arano: "No entrenamos a todos igual porque cada cerebro es diferente".

Cada deportista, un entrenamiento diferente

Uno de los aspectos centrales del trabajo neurocognitivo es que no existen recetas universales. Cada atleta presenta fortalezas y debilidades particulares que requieren abordajes específicos.

Rossi explica que existen deportistas extremadamente rápidos para tomar decisiones y, al mismo tiempo, muy efectivos. Ese suele ser el perfil que caracteriza a los jugadores de élite.

Sin embargo, también aparecen casos de deportistas veloces pero poco precisos, que reaccionan de manera impulsiva y terminan tomando decisiones equivocadas.

"Quizás en esos casos no haya que trabajar más velocidad, sino el control inhibitorio", explica. Es decir, la capacidad de detenerse, procesar mejor la información y actuar con mayor criterio en situaciones de presión.

"Cada deportista necesita un entrenamiento adaptado a su perfil", dijo Rossi.

Lo que los jugadores ya saben de sí mismos

Una de las particularidades que destaca la especialista es que los propios deportistas suelen identificar con bastante precisión cuáles son sus dificultades.

Algunos reconocen que necesitan varios minutos para entrar en partido. Otros sienten que un error los desconecta mentalmente del juego. También hay quienes perciben limitaciones para interpretar espacios o anticipar acciones dentro del campo.

Toda esa información se transforma en una herramienta valiosa para diseñar entrenamientos personalizados. Posteriormente, esos datos subjetivos se complementan con evaluaciones específicas que permiten medir y validar cada aspecto.

Una de las particularidades que destaca la especialista es que los propios deportistas suelen identificar con bastante precisión cuáles son sus dificultades. Algunos reconocen que necesitan varios minutos para entrar en partido. Otros sienten que un error los desconecta mentalmente del juego. También hay quienes perciben limitaciones para interpretar espacios o anticipar acciones dentro del campo.

Entrenar la mente para potenciar el rendimiento

Los ejercicios suelen desarrollarse mediante plataformas digitales, sesiones breves y dinámicas que, en muchos casos, incorporan movimiento y elementos propios de cada disciplina.

En el fútbol, por ejemplo, los trabajos pueden realizarse con la pelota y junto a preparadores físicos o entrenadores, integrando las demandas cognitivas con las exigencias técnicas del juego.

El objetivo final es claro: potenciar las fortalezas existentes y mejorar aquellas habilidades que todavía pueden desarrollarse.

En una era donde las diferencias entre competir y ganar suelen medirse en detalles mínimos, la neurociencia se consolida como una de las fronteras más prometedoras del alto rendimiento. Porque, como sostiene Rossi, entrenar la mente también es entrenar el cuerpo.

Entrevista a Sandra Rossi: