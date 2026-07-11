Cómo funciona el Museo Larreta, uno de los más importantes de Buenos Aires

Detrás de las puertas del Museo de Arte Español Enrique Larreta hay mucho más que una casona histórica y un jardín admirado por miles de visitantes cada año. El mantenimiento de una de las colecciones de arte español más importantes del país, la preservación de piezas únicas, la organización de exposiciones y el desarrollo de propuestas educativas forman parte de una tarea cotidiana que involucra a decenas de profesionales.

Desde 2024, Delfina Helguera está al frente de la institución y tiene la responsabilidad de coordinar todas las áreas que hacen posible el funcionamiento de este museo ubicado en el barrio porteño de Belgrano. En diálogo con Mejor Informado, repasó el trabajo que se realiza puertas adentro, el valor patrimonial del museo y la experiencia que viven quienes lo visitan por primera vez.

Qué visitar en el Museo Larreta: la directora revela los secretos de su colección y su jardín histórico.

¿Cuáles son tus funciones como directora de este museo con tanta historia para la Argentina?

La función principal es coordinar y supervisar el funcionamiento integral del museo. Estoy a cargo de la programación, de que todas las áreas trabajen de manera articulada y de supervisar los equipos vinculados al patrimonio, al jardín histórico, la conservación, el montaje de exposiciones, la educación y todas las actividades que se desarrollan diariamente.

¿Cuáles son esas áreas que forman parte del Museo Larreta?

La principal es el área patrimonial, encabezada por Patricia Danovila, que resguarda la colección original de Enrique Larreta y las donaciones incorporadas con el tiempo. Lo que el público ve es solo una parte: muchas obras se conservan en la reserva técnica, donde se almacenan y protegen pinturas, esculturas, tallas, tapices y también una colección muy especial, los trajes que el gobierno español obsequió a Eva Perón en 1947. También contamos con el área de restauración y conservación, encargada del cuidado permanente de las piezas; el equipo de jardinería, responsable del mantenimiento del jardín histórico; el área de montaje, que prepara las exposiciones temporarias; y el área educativa, fundamental para acercar la colección y la historia del museo a los visitantes mediante visitas guiadas, talleres y actividades.

El museo posee una importante colección de obras que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XX, muebles, cerámicas, armaduras y armas del siglo XVI, libros antiguos y otros objetos de decoración.

¿Cuántas personas trabajan actualmente en el museo?

Somos 38 personas. Hay equipos que comienzan su jornada a las seis de la mañana y otros que permanecen hasta las ocho de la noche, porque el museo requiere un funcionamiento permanente.

¿Qué encuentra quien visita por primera vez este lugar, ubicado a pocas cuadras de Cabildo y Juramento?

Lo primero que suele atraer a la gente es el jardín. Es uno de los grandes emblemas del museo y cambia completamente con cada estación del año. En primavera explota de flores, en verano luce espectacular y, aun en invierno, conserva una belleza muy particular. Nuestro objetivo es que quienes vienen a disfrutar del jardín también recorran la casa y conozcan la colección permanente. Así pueden descubrir quién fue Enrique Larreta y entender que este jardín forma parte de la historia y del proyecto cultural que él imaginó para este lugar.

Entrevista a Delfina Helguera: