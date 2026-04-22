El Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén abrirá este viernes 24 de abril a las 19 una nueva propuesta expositiva con obras de Adolfo Bellocq y Néstor Confalonieri, dos artistas de distintas generaciones que dialogan desde sus trayectorias y técnicas en torno al territorio y la identidad.

La muestra principal, titulada “Del Riachuelo al Wallmapu”, reúne parte de la obra de Bellocq, uno de los grandes referentes del arte argentino, con un recorrido que abarca desde sus grabados hasta pinturas vinculadas a leyendas mapuches. La exhibición es el resultado de un trabajo conjunto entre el museo neuquino y el Centro Cultural Necochea Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, institución que resguarda gran parte del legado del artista. En paralelo, se presentará la propuesta de Confalonieri, escultor nacido en la región, reconocido a nivel nacional e internacional, cuyas obras exploran materiales como piedra, mármol y madera. Ambas exposiciones convivirán en las salas del museo con un enfoque estético complementario.

La directora del MNBA Neuquén Natalia Michelini, brindó detalles sobre la inauguración en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Allí destacó el trabajo previo de restauración y curaduría que demandó más de un año, así como la importancia de acercar al público propuestas de calidad con entrada libre y gratuita.

“Son dos muestras que conviven muy bien desde lo estético y que van a llenar el museo”, señaló Michelini, quien además subrayó la relevancia de Bellocq en la escena artística nacional y el vínculo del artista con la región, donde pasó sus últimos años.

Las exposiciones podrán visitarse de martes a viernes de 9:30 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 16 a 20. Además, habrá recorridos guiados en distintos horarios durante la semana y los fines de semana. La entrada es libre y gratuita, y se estima que las muestras permanecerán en exhibición durante aproximadamente dos meses y medio.

Por otro lado, Michelini adelantó que el museo proyecta una futura ampliación a través de la construcción de un centro de convenciones anexo, lo que permitirá sumar nuevos espacios sin afectar el edificio original, en respuesta al crecimiento sostenido de público y actividades culturales en el lugar.

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