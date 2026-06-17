Aunque el alto rendimiento suele asociarse con las victorias, para la médica especialista en Medicina del Deporte y neurociencia Sandra Rossi la verdadera diferencia entre los grandes campeones está en cómo atraviesan las derrotas. La especialista sostiene que el éxito no se construye únicamente sobre los triunfos, sino sobre la capacidad de recuperarse rápidamente de los momentos más difíciles.

"El alto rendimiento pasa por momentos muy buenos, regulares y muy malos. Hay mucho de perder. De hecho, los grandes campeones apenas tienen un porcentaje un poco más alto de victorias que de derrotas", explicó en una entrevista con Mejor Informado.

Según Rossi, el secreto de los mejores deportistas no radica en evitar el fracaso, sino en la velocidad con la que logran volver al equilibrio después de una caída. "El arte del alto rendimiento tiene más que ver con cómo atravesás esos momentos en los que estás muy abajo y conseguís recuperarte", señaló.

En ese sentido, afirmó que aprender a perder es una condición indispensable para quienes buscan competir al máximo nivel. "Si no aprendés a perder, probablemente estés en el lugar equivado. No existe el alto rendimiento sin frustración, sin errores y sin derrotas", remarcó.

"Fue una emoción enorme. Como hincha estaba muy nerviosa, pero también fue muy movilizante verlo en ese lugar. Conozco su recorrido desde muy joven y verlo convertir el penal que le dio el Mundial a Argentina fue una alegría y una emoción difíciles de describir", explicó la especialista.

El penal que paralizó al país

Cada vez que se habla de manejo emocional bajo presión, aparece una imagen imborrable para los argentinos: Gonzalo Montiel caminando hacia el punto penal en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia.

Rossi, que conoce al defensor desde que tenía 17 años, recordó aquel instante y explicó qué elementos intervienen en una situación extrema como esa. "Nunca diría que una técnica puntual hizo que ese penal terminara en gol. Sería una simplificación enorme. Lo que sí digo es que en el alto rendimiento se utilizan todas las herramientas posibles para acercarse al objetivo", aclaró.

Entre esas herramientas aparece una de las más simples y poderosas: la respiración. "Antes de ejecutar el penal se lo vio hacer una inspiración profunda por la nariz. Ese tipo de respiración ayuda a regular las emociones y despejar la mente. No elimina el miedo, los nervios o la angustia, pero permite que no tomen el control", explicó.

Sandra Rossi explicó cómo se prepara la mente para soportar la máxima presión.

Cuando pensar demasiado puede ser un problema

Para Rossi, el estado ideal de un deportista en momentos decisivos no es pensar más, sino todo lo contrario. "Lo ideal es que llegue despojado de interferencias mentales y pueda sentir. Un futbolista patea una pelota desde que es chico. Su cuerpo sabe hacerlo", indicó.

El problema aparece cuando el jugador comienza a analizar de manera consciente movimientos que ya domina de forma automática. "Es como si el tren se descarrilara. En lugar de confiar en una habilidad incorporada durante años, empieza a pensar dónde poner el pie, cómo pegarle a la pelota o qué puede pasar si falla. Eso es algo que hacía cuando estaba aprendiendo, no cuando ya lo tiene automatizado", ejemplificó.

"Nunca diría que una técnica puntual hizo que ese penal terminara en gol. Sería una simplificación enorme. Lo que sí digo es que en el alto rendimiento se utilizan todas las herramientas posibles para acercarse al objetivo", aclaró Rossi.

Mientras millones de argentinos sufrían frente al televisor, Rossi asegura que sintió tranquilidad cuando vio quién sería el encargado de ejecutar el último penal. "Lo conozco desde los 17 años y siempre fue una persona muy enfocada. Cuando vi que él era el encargado de patear, me tranquilicé", recordó.

También le llamó la atención la respiración profunda que realizó antes del remate, una herramienta que había trabajado durante años.

Sin embargo, aclaró que muchas veces este mecanismo aparece de manera natural. "Antes de entrar a una reunión importante o enfrentar una situación que genera nervios, solemos inhalar profundamente. Es una muestra de la inteligencia del cuerpo", explicó. Y agregó: "Cuando además entendés para qué sirve y la entrenás, se convierte en una habilidad más dentro de tu caja de herramientas".

"Antes de entrar a una reunión importante o enfrentar una situación que genera nervios, solemos inhalar profundamente. Es una muestra de la inteligencia del cuerpo", explicó.

La emoción del final

Más allá de su mirada profesional, Rossi también vivió aquel momento como una hincha más.

"Fue una emoción enorme. Como hincha estaba muy nerviosa, pero también fue muy movilizante verlo en ese lugar. Conozco su recorrido desde muy joven y verlo convertir el penal que le dio el Mundial a Argentina fue una alegría y una emoción difíciles de describir", concluyó.

La entrevista con Sandra Rossi