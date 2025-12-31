Durante años, la vida de Sebastián Battaglia estuvo marcada por entrenamientos diarios, viajes, concentraciones y partidos de alta exigencia. Ídolo de Boca Juniors y exintegrante de la Selección Argentina, el exmediocampista habló sobre el desafío que implica dejar atrás la carrera profesional y adaptarse a una vida completamente distinta.

“Lo más difícil es el día a día. Cuando sos jugador entrenás todas las mañanas y jugás los fines de semana. En mi época concentrábamos desde el viernes, se hacía largo”, recordó en una entrevista con Mejor Informado. Ese ritmo intenso, que durante años ordena la vida de un futbolista, desaparece de un día para el otro cuando se cuelgan los botines.

Battaglia explicó que el mayor desafío fue aprender a llenar ese vacío. “Cuando eso se termina, tenés que aprender a ocupar ese tiempo en otras cosas”, señaló. En su caso, encontró una salida y un nuevo proyecto en el desarrollo de predios deportivos.

“Pensé en los predios como una salida. Pude armar tres en Buenos Aires y crecimos rápido. Eso me mantiene activo, me organiza la cabeza y además me permite disfrutar más a mi familia”, explicó. Un aspecto clave, ya que durante su etapa como jugador profesional los viajes y las concentraciones reducían el tiempo en casa. Actualmente comparte el emprendimiento con dos socios y reparte las responsabilidades del trabajo.

Entre el jugador y el entrenador

Consultado sobre cómo le gusta que lo presenten, Battaglia fue claro: “Somos exjugadores, está claro, aunque uno siempre se siente jugador”. En cuanto a su faceta como director técnico, aclaró que hoy se encuentra en pausa: “Lo de entrenador lo tengo en stand by”.

Sin embargo, sigue vinculado al fútbol desde otro lugar. “Ves los partidos y, con la velocidad que tienen hoy, pensás: ‘yo estaba ahí adentro’. El fútbol cambió, es más dinámico, rápido y físico”, analizó, marcando la evolución del juego en los últimos años.

Los valores que deja el fútbol

Más allá de los títulos y la trayectoria, Battaglia destacó los aprendizajes que el fútbol le dejó para la vida cotidiana. “A los 15 años me vine solo a Buenos Aires, a la pensión de Boca, y madurás rápido. Aprendés a manejar frustraciones, ansiedades, códigos y valores”, contó.

Trabajo en equipo, respeto y compañerismo son algunos de los pilares que trasladó fuera de la cancha. Además, su historia personal refleja una maduración temprana: “A los 21 ya tenía a mi primer hijo. El jugador muchas veces crece rápido y quema etapas”.

Al momento de sintetizar el principal aprendizaje de su carrera, Battaglia no dudó: “La disciplina y la constancia. Para llegar a profesional tenés que ser fuerte de cabeza. Sin disciplina, constancia y un objetivo claro es difícil”. Y concluyó con una reflexión que excede al deporte: “Tener claro el objetivo te mantiene enfocado y te acerca mucho más a lograrlo”.

Mirá la entrevista completa con Sebastián Battaglia: