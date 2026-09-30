La banda argentina 2 Minutos, uno de los nombres históricos del punk latinoamericano, llegará a Neuquén para brindar un show cargado de energía. La presentación será el 3 de octubre en Mood Live, donde el grupo repasará parte de su extensa trayectoria y presentará canciones de La Máquina de Hacer Cagadas, uno de sus trabajos más recientes.

Formado en 1987 en Valentín Alsina, el quinteto está integrado por Walter “Mosca” Velázquez en voz, Alejandro “Papa” Ainadjian en bajo, Martín “Monti” Montaña en batería, Pablo “Blisky” Coll en guitarras y coros y Alejandro “Indio” Mirones en guitarras y coros. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda mantiene vigente su identidad ligada al punk rock.

La banda formada en Valentín Alsina mantiene vigente su propuesta después de más de tres décadas de trayectoria.

Uno de los momentos fundamentales de su carrera llegó con Valentín Alsina, su disco debut publicado en 1994 y convertido con los años en uno de los álbumes clásicos del punk argentino. A lo largo de su recorrido, 2 Minutos realizó giras por Latinoamérica y Europa y compartió escenarios con artistas y bandas internacionales como The Ramones, Iggy Pop, Motörhead y Die Toten Hosen.

En junio de 2024, el grupo presentó La Máquina de Hacer Cagadas, un álbum producido por Alejandro Vázquez y Moska Lorenzo que reúne 11 clásicos reversionados junto a numerosos invitados. Entre ellos aparecen Trueno, Los Fabulosos Cadillacs, Mimi Maura, Ciro Pertusi, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Enjambre, Sebastián Teysera, Pity Fernández y Corvata Corvalán.

La cita será en Mtro. González 40, con apertura de puertas a las 19 y show desde las 21.

La cita en Neuquén será el viernes 3 de octubre en Mood Live, ubicado en Ministro González 40. La apertura de puertas está prevista para las 19, mientras que el show comenzará a las 21. Las entradas se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería del espacio.