Desde las calles y escenarios de Neuquén, la banda Las Muertes Comunes lleva más de tres décadas haciendo vibrar a los seguidores del punk con una filosofía clara: música sincera, activismo y actitud. Nacidos y criados en la Patagonia, los integrantes provienen de proyectos musicales de los años 90 como Lucha sin Armas, El viento enloquece a la gente y Vidafuego.

La agrupación decidió unirse para explorar los sonidos del rock desde finales de los 60 hasta la actualidad, siempre con un enfoque punk y autogestivo. El grupo actual está compuesto por Javier Vergara (Stmp Rkk) en guitarras, voces y programaciones, Gustavo Lupano (Rulo) en voces y letras, y Fede López en guitarras y coros.

Tres décadas de música y rebeldía sobre los escenarios de Argentina

Su discografía incluye tres lanzamientos:

“Espiritado” , su primer disco, grabado antes del aislamiento por Covid y finalizado durante la pandemia.

, su primer disco, grabado antes del aislamiento por Covid y finalizado durante la pandemia. “Allende” , segundo disco con cinco canciones, registrado en Cipolletti y masterizado por el ingeniero Cana San Martín.

, segundo disco con cinco canciones, registrado en Cipolletti y masterizado por el ingeniero Cana San Martín. “Calaverada”, su último EP de 2023, producido entre Neuquén y Buenos Aires, con la colaboración de Marcelo Belen y el espíritu de Dee Dee Ramone.

La banda ha compartido escenario con referentes del punk nacional como Boom Boom Kid y Katarro Vandaliko, y actualmente trabaja en reversiones de sus canciones en un formato renovado que verá la luz antes del invierno.

“Después de más de 30 años, seguimos identificándonos con el punk, su política, su sonoridad y su actitud. Una canción dinamita siempre será mejor para nosotros que una complaciente”, afirman los músicos. Con esa filosofía, Las Muertes Comunes continúan dejando su huella en la escena musical argentina, demostrando que la rebeldía y la autenticidad no pasan de moda.