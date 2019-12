Pampita en su peor momento

"Tenía malos tratos con todos" reveló la exniñera de Pampita, Viviana Benítez. La joven trabajó durante cuatro años en la casa de la top model y en las últimas horas la denunció por hostigamiento y maltrato psicológico.

Pampita, sorprendida por los dichos, rompió el silencio y angustiada contó su verdad. "Estoy impactada por la cantidad de mentiras que dice. Estoy muy sorprendida y muy angustiada. Lo penal lo manejan los abogados, pero en lo personal es alguien a quien le tuve muchísimo afecto. (Viviana) jamás fue tratada como una empleada. Siempre fue mi amiga", sostuvo la jurado del Bailando en comunicación telefónica con los medios.

Sumado a la angustia, Carolina desmintió que Benítez trabajara de lunes a lunes, como la denunciante había contado públicamente, y agregó que le daba permiso para salir a correr todas las mañanas, estudiar peluquería dos veces a la semana y asistir al psicólogo también dos veces por semana. Todo dentro del horario laboral.

“Por suerte tengo varios testigos que avalan lo que digo, y tengo cámaras de seguridad que muestran que ella llegaba el lunes y se retiraba el viernes a media tarde”, continuó Pampita, y agregó que tiene pruebas de todas las conversaciones que mantuvo con su exniñera durante el tiempo que trabajó en su casa. Así como también tiene comprobantes de los recibos de sueldo.

Carolina también aseguró que Benítez tenía el chofer de la familia a disposición para llevar a Bautista, Beltrán y Benicio –hijos de Pampita y Benjamín Vicuña– al colegio. “Iba con chofer hasta a la verdulería. Ni siquiera tenía que caminar a comprar la carne del día”, detalló, e insistió en que el relato de la mujer es erróneo.

Por otro lado, recordó que durante los cuatro años que Benítez trabajó para ella, renunció en varias ocasiones y que siempre pidió regresar. “Probó otros trabajos y no le gustaron y me pedía volver. Quiso trabajar con Benjamín, no le gustó, y volvió otra vez a casa. Tengo todos los chats donde siempre que quiso renunciar, se la despidió con cariño y cuando quiso volver, se la recibió con muchísimo cariño”, indicó la modelo.

“Siempre se la trató bien, con cariño. Fue invitada a mi casamiento como dama de honor. No fue a trabajar. Los chicos comieron en la mesa principal y se fueron a dormir con mi tía. Ella estaba con su novio. La elegí como dama de honor porque estaba dentro de mi círculo más íntimo. Por eso me duele tanto lo que está haciendo ahora”, continuó Pampita, que tenía la voz quebrada.

¿Qué denunció la niñera?

“La señorita Ardohain tiene un temperamento muy agresivo. Debí presenciar en diversas oportunidades amenazas de muerte por parte de la imputada hacia sus ex parejas. En una oportunidad, ante una supuesta infidelidad que había circulado de Benjamín Vicuña, refirió que lo mataría ‘pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez’. Todo en presencia de la suscripta, quien en dicho momento, ante el estado de emotividad de la imputada, temió por su vida”, reza el escrito que el letrado Federico Alejandro anticipó en América Noticias.

“La suscripta comenzó a temer por su integridad física cuando la señorita Ardohain empezó a perder cosas que forman parte de sus enseres personales y culpaba a la suscripta con acusaciones textuales como ‘Vos sos una chorra, venís acá a robarme, de acá no te vas’”, agrega en el texto.

“Vale decir que la constante hacia mi persona era ‘Vos Viviana no servís para nada, sos una inútil y no te podés hacer cargo de tres criaturas’”, agregó Benitez en la exposición, en la que hace hincapié en el constante maltrato psicológico que sufrió y los juegos de manipulación que, según ella, hacía la modelo. “Se la invita al casamiento para que simule una situación y para ocultar lo que realmente hacía”, agregó el abogado de Benítez sobre la presencia de Benítez en la boda de Pampita como dama de honor.