Melody Luz contó cuál fue el planteo que la hizo separarse de Santiago del Azar: “me acusó de…”

En medio de una etapa de cambios personales, Melody Luz decidió contar su versión sobre el final de su breve pero intensa relación con Santiago del Azar. La bailarina reveló que todo se desencadenó tras una fuerte discusión, cuando él la acusó de haber tenido una actitud inapropiada durante un encuentro con su ex, Alex Caniggia. A partir de ese episodio, la confianza se quebró y no hubo retorno.

Durante su visita al programa LAM, Melody Luz explicó que el detonante fue una escena de celos. Según relató, Santiago del Azar presenció una situación que malinterpretó y reaccionó de manera desmedida. “Me acusó de algo que no hice. Fue muy doloroso que desconfiara así de mí”, confesó con angustia. Esa actitud impulsiva terminó por romper el frágil vínculo que mantenían.

A pesar del revuelo, Melody Luz se mostró reflexiva y admitió que aún mantiene diálogo con Alex Caniggia, con quien comparte la crianza de su hija, Venezia. “Con Alex estamos hablando. Está yendo a terapia. Es mi ex, pero siempre vamos a tener algún vínculo”, aseguró. Sus palabras despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación.

Las panelistas insistieron sobre el vínculo con el padre de su hija, y Melody Luz no dudó en reconocer que todavía hay sentimientos. “Lo quiero, y lo veo que está cambiando. Yo nunca dije que sea una mala persona”, remarcó, aunque aclaró que aún tiene heridas abiertas del pasado.

Sobre su separación con Alex Caniggia, fue tajante: “Yo me cansé de intentar que me escuche. Le marcaba cosas que no eran imposibles de modificar. Pero no me sentía escuchada”, reveló, dejando en claro que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un desgaste acumulado.

Respecto a Santiago del Azar, fue categórica: “Estaba con una persona que jamás imaginé que reaccionaría así. Perdí la confianza”. La situación, lejos de ser solo un malentendido, la dejó dolida y con una visión más cautelosa sobre las relaciones.

Melody Luz también destacó la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier relación, especialmente cuando hay hijos involucrados. “Para mí, lo más importante es que mi hija crezca en un ambiente de respeto y tranquilidad, donde pueda disfrutar de sus padres sin tensiones ni peleas”, explicó. De esa forma, dejó en claro que su prioridad es el bienestar de Venezia, por encima de cualquier conflicto personal.

Finalmente, cuando Ángel de Brito le consultó si le daría otra oportunidad a Alex Caniggia, no lo descartó del todo. “Si él avanza, si veo cambios reales… podría ser. Pero si vuelve a hacer lo mismo, tenemos que pactar otra forma de vincularnos”, cerró.