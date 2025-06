Luego de Raphinha, un DT criticó al Mundial de Clubes: "la peor idea jamás implementada"

El ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se sumó a las críticas contra el Mundial de Clubes 2025, que se disputa en Estados Unidos, y calificó al torneo como "la peor idea jamás implementada en el fútbol". Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista con el medio alemán Welt, donde el técnico alemán expresó su preocupación por el desgaste físico y mental de los futbolistas.

Las palabras de Klopp se suman a las recientes críticas de Raphinha, futbolista brasileño del FC Barcelona, quien también cuestionó la organización del certamen por el impacto que tiene en las vacaciones y la recuperación de los jugadores.

Desde su nuevo rol como director de fútbol del grupo Red Bull, Klopp señaló que el calendario internacional está saturado y que los torneos como el Mundial de Clubes solo profundizan el problema.

"El año pasado hubo Copa América y Eurocopa . Este año, Mundial de Clubes. El próximo, Mundial . Esto significa que no hay recuperación real para los jugadores, ni física ni mentalmente", afirmó el ex DT del Liverpool y del Borussia Dortmund .

Klopp también destacó que el argumento económico no justifica la sobrecarga:

"Entiendo a quienes dicen que el dinero recibido para participar es una locura, pero no es igual para todos los clubes. Un jugador de la NBA también gana mucho y tiene cuatro meses libres al año", comparó.

El técnico alemán recordó su experiencia al frente del Liverpool, donde la falta de descanso afectó la preparación de su equipo:

Finalmente, advirtió que esta situación afecta no solo a los deportistas, sino también al negocio del fútbol en su conjunto:

"Si los jugadores no descansan, no podrán rendir al máximo a largo plazo. Si no lo hacen, el producto pierde valor para todos", concluyó.