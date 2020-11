El enojo de Pampita: "La cosa está difícil para hablar de cifras"

Este martes se conocieron detalles de la nueva casa que Pampita y su marido, el empresario García Moritán, alquilaron en Figueroa Alcorta, cerca del lujoso complejo Le Parc. En el programa de Ángel de Brito contaron que la casa inteligente de Barrio Parque les quedó chica y por ello se fueron un edificio y alquilaron 3 pisos (22, 23 y 24) que cuenta con once baños, siete dormitorios y una piscina climatizada en uno de ellos.

Las periodistas de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) fueron por más y revelaron que el alquiler de esa mansión es de 15 mil dólares mensuales y esta información a Pampita no le gustó nada. Es por ello que en su programa Pampita Online manifestó su descontento por la difusión de esta información de su vida privada.

"No se dicen esas cosas. La cosa está difícil para hablar de eso, de cifras. Me parece que es de muy mal gusto”, dijo en el programa de Net Tv.

"La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo”, agregó.