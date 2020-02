"Parasite" hizo historia en los Oscar

El filme coreano “Parasite”, de Bong Joon Ho, dio el gran batacazo hoy en la 92da edición de los premios Oscar al llevarse la estatuilla como Mejor Película, convirtiéndose en la primera cinta en lengua no inglesa en ganar el máximo galardón de la Academia de Cine de Hollywood desde su creación.



"Parasite" coronó una noche inolvidable en la que hiló cuatro galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original, constituyéndose en la gran ganadora de la noche y derribando los pronósticos que situaban a "1917" como la gran favorita. La cinta de Sam Mendes, prometía llevarse los lauros a director y película, pero se quedó solo con tres reconocimientos en rubros técnicos: Dirección de Fotografía, Mezcla de Sonido y Efectos Visuales.

Por su parte, Renée Zellweger, se consagró como Mejor Actriz, se llevó el segundo Oscar de su carrera. A la artista estadounidense la premiaron por su interpretación de la legendaria Judy Garland en la película "Judy".

En tanto, Joaquin Phoenix ganó como Mejor Actor, en lo que significó su primera estatuilla, y recordó a su hermano (River Phoenix) fallecido de una sobredosis en un emotivo discurso. El actor subió al escenario del Dolby Theather para recibir su premio por su destacada actuación en “Joker” de Todd Phillips y ofreció un largo discurso centrado en la defensa del medio ambiente y los animales.

El resto de los ganadores:

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern por "Historia de un Matrimonio"



Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt por "Había una vez en Hollywood"



Mejor Guión Adaptado: Taika Waititi por “Jojo Rabbit”



Mejor Película Animada: Toy Story 4



Mejor Edición: Contra lo imposible



Mejor Banda Sonora: Joker



Mejor Canción Original: Elton John por "Rocketman"



Mejor Edición de Sonido: Contra lo imposible



Mejor Diseño de Producción: Había una vez en Hollywood



Mejor Diseño de Vestuario: Mujercitas



Mejor Maquillaje y Peinado: “El escándalo”



Mejor Documental: American Factory



Mejor Cortometraje Documental: Learnig to Skateboard in a Warzone



Mejor Corto de Animación: Hair Love



Mejor Cortometraje: The Neighbors Window