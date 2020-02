Cutral Có y los Rioseco al ritmo de los Decadentes

En este fin de semana, que será extra largo por los feriados de Carnaval, la ciudad de Cutral Co bailará al ritmo de los Auténticos Decadentes.

Desde el gobierno municipal que conduce el intendente José Rioseco, se informó que el lunes 24 desfilarán las comparsas Carum Berá, de Corrientes, y Aguas de fuego, local.

Mientras que el martes 25 subirá a escena esa emblemática banda de rock festivo, autora de una interminable lista de hits entre los que se encuentran La guitarra, No me importa el dinero, Cómo me voy a olvidar y, por supuesto, El murguero. Los festejos se realizarán en la calle Domingo Savio del Parque Industrial.

Durante las últimas semanas, tanto el jefe comunal como su hermano y ex candidato a gobernador, Ramón Rioseco, estuvieron muy activos. Entre otras cosas, participaron de la presentación de la Copa Argentina, con Guillermo Coppola, inauguraron el nuevo Centro Cultural y firmaron un convenio con la Universidad Tecnológica, para que esta casa de altos estudios incorpore la Tecnicatura superior en perforación y terminación de pozos petroleros.