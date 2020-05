Para alegrar la cuarentena, Pipo Cipolatti le cantó a los neuquinos

“Hola que tal, ¿les quería contar una cosa a todos los chicos de Neuquén...por qué Neuquén? porque sí, tengo muchos amigos ahí pero además, Giorgio y Donato, mis hijos, cuando eran más chiquitos iban a la escuela N°26 de Villa El Chocón”. Así comenzó el video Pipo Cipolatti, el líder del legendario grupo Los Twist, para dar una poco de alegría en esta cuarentena que tiene a todos los argentinos confinados en sus hogares, hace más de un mes.

Los mellizos Cipolatti hoy tienen 18 años. Y con esa inspiración, Pipo contó en un video que subió a redes, que también tiene otros amigos – como Fabricio, Faber, Gio, Victoria, Augusto y Vito, entre otros tantos- que le dieron una interesante idea: aprovechar algunos momentos libres para estudiar.

“Dentro de lo lindo, si se puede decir al haber cuarentena, vos elegís el horario en que querés estudiar; y estudiá que te va a venir muy bien. Recordemos algunos fragmentos de esta canción tan divertida que le gustaba a muchos”, expresó Pipo y guitarra en mano, comenzó: “Alumnos de 6 grado la carrera no terminó, las aulas están vacías, vacías por precaución, y no saluda la maestra y nos espera el director oh oh oh...es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal/Y los estudiantes te queremos saludar/ Entonando esta canción/ Con orgullo y con pasión/ Estudiantes, estudiantes a estudiar”.

Mirá la dedicatoria a los neuquinos:

Casualmente, días atrás, Pipo contó cómo lleva la cuarentena: “Todo esto es muy extraño e impredecible; es medio ciencia ficción. Yo por suerte estaba muy acostumbrado a estar en mi casa sólo, salía para hacer trámites o tocar, pero no tenía la vida social normal. Dentro de poco nos vamos a vestir de astronauta para salir a la calle. Después se irá modificando…”. Y cuando le consultaron por este clásico tema ´El Estudiante´, confesó que lo compuso en homenaje a Martín Karadagian, protagonista de Titanes en el Ring. “Originalmente y antes del cambio de letra para que suene como hoy, trataba de un personaje que, en vez de pelear, luego de subir al ring se iba a un rincón a estudiar y lo cagaban a trompadas; era un tarado”, manifestó.

Quizás Cipolatti no sabe, pero para Neuquén, la localidad de Villa El Chocón es precisamente la elegida para celebrar el Día del Estudiante. Ojalá, para el próximo 21 de septiembre, la cuarentena sea parte del pasado y se pueda dar paso al mate, al abrazo y la alegría que le imprimen cientos de estudiantes todos los años.