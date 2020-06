La foto antiracista de Liz Solari que la convirtió en tendencia en Twitter

Liz Solari quiso brindar un mensaje de concientización, pero sus seguidores no la perdonaron y la modelo decidió borrar la publicación. Es que, tras la muerte de George Floyd y la ola de protestas en los Estados Unidos, Solari se mostró sensibilizada por la situación y compartió un mensaje sobre el tema en sus redes sociales.

“Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido. Vinimos a recordar, que somos Amor", reflexionó en su publicación. Una de las imágenes mostraba dos manos con diferentes tonos de piel. La otra, una mano blanca toma la mano de un primate. Fue esta última foto la que generó repudio de los seguidores.

"Borrá esto", "Borrala", "Ché no da", " “Porque en la segunda imagen sólo una mano blanca le da la mano al primate?”, "Amate un poco" fueron los que recibió Solari que no solo respondió a las críticas, sino que eliminó la publicación. En las redes, no la perdonaron y fue tendencia.

"Para los que no entendieron, y se apuran en juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y de especismo. Dos formas de discriminacion inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida", escribió al respecto Liz en una nueva publicación.