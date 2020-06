Thelma Fardín contratada para dar cursos contra violencia de género

Thelma Fardín se convirtió, desde su denuncia por violación contra Juan Darthés, en una de las referentes de la lucha feminista en nuestro país. Criticada, en varias oportunidades, la actriz fue contratada por la municipalidad de Ushuaia en Tierra del Fuego, para asesorar, dar capacitaciones y cursos contra la violencia de género.

La artista deberá ser el “nexo con el Ministerio de Mujeres, géneros y diversidades de la Nación, brindar asesoramiento y charlas de concientización, capacitaciones, cursos y talleres” según una de las cláusulas del contrato que firmó Thelma por seis meses.

En las redes, la polémica estalló cuando se filtró el monto que la actriz cobraría por mes: 55 mil pesos. Un total de 330 mil pesos en 6 meses de contrato. “El gobierno no tiene dinero para respiradores, no tiene dinero para hacer testeos masivos (…) pero tiene dinero para pagarle 330 mil pesos a Thelma”, “El gobierno de Tierra del Fuego que está quebrado resuelve contratar a Thelma por 330 mil pesos… y no hay respiradores ni personal sanitario” son algunos de los mensajes que se leen en Twitter en la últimas horas.

Ante la controversia que se generó por la contratación, la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino Martire, justificó la decisión: “El objetivo de dicho contrato es poder visibilizar con una voz clara e identificada con las mujeres de nuestra ciudad la lucha contra el acoso sexual del que son víctimas muchísimas personas”, dijo en diálogo con Ushuaia Noticias.

“Tenemos que ser muy firmes en la lucha contra estos abusos, porque no podemos ser cómplices, ni quedarnos callados ante los abusos sexuales. Este es uno de los pilares del trabajo de esta Secretaría de la Mujer”, agregó.

A las críticas que recibió el municipio, la funcionaria manifestó que “una siente que, en estas publicaciones malintencionadas, hay una operación política que lo que busca es desprestigiar el trabajo que se realiza desde la Secretaría de la Mujer, y estigmatizar a una mujer que sufrió de un abuso sexual. Presentan la información de manera engañosa para que la gente se enoje”.

Martire dejó muy en claro que la actriz cobrará 55 mil pesos por los 6 meses de contrato desmintiendo así que “se le esté pagando ese monto por mes”.

Pese a dejar esto en claro, se filtró en las redes sociales el contrato que tiene vigencia desde el 1 de mayo al 31 de octubre del 2020.

Trentino Martire explicó que “la idea es aprovechar al máximo este tiempo con capacitaciones, charlas debate y abrir la discusión sobre la importancia de cuidar y proteger a todas las personas que han sufrido abusos, ataques, o violencia doméstica y/o sexual”.

“Thelma conoce mucho nuestra ciudad, porque ya estuvo en varias oportunidades trabajando junto al colectivo de Actrices Argentinas. Estamos trabajando en una red federal que permita visibilizar la problemática del abuso sexual de las provincias y nosotros queremos que Tierra del Fuego esté presente”, añadió.

La funcionaria consideró que “es muy doloroso que una mujer que sufrió de un abuso sexual sea doblemente estigmatizada por su militancia y por su trabajo de concientización contra el abuso. Ella fue muy valiente al realizar esta denuncia junto a las Actrices Argentinas y en lugar de atacar a una mujer joven, creo que lo fundamental es acompañarlas y ayudar a que hechos como estos no vuelvan a ocurrir”.