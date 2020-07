Murió Marcos Gastaldi, exmarido de Marcela Tinayre

El empresario Marcos Gastaldi, exmarido de Marcela Tinayre y padre de su hijo Rocco, murió este domingo. Gastaldi de 64 años se encontraba internado desde hace una semana por una infección y padecía el mal de Parkinson.

En 1998 contrajo matrimonio con la hija de Mirtha Legrand y hace dos años decidieron poner fin a la relación. Pese a la separación Marcela lo acompañó siempre desde que se enfermó.

En los últimas días Marcela compartió imágenes en las que le daba fuerza a su expareja. Su estado de salud era muy delicado.

"Trato de sostenerlo. Tiene sus momentos de enojo. Es re cariñoso y me acompaña en lo que puede y quiere. No soy de esas madres que insisten, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema. Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre", manifestó.