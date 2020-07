Laurita Fernández, soltera y con ganas de encontrar "la paz en el amor"

Esta semana en revista GENTE, Laurita Fernández, quien ocupará el lugar de conductora del “Cantando 2020” junto al periodista de espectáculos Ángel De Brito, habló sobre las claves de cómo superó “la primera ruptura que me hizo sufrir” Nicolás Cabré después de “un tremendo duelo en casa y de mucho masoquismo. La vida me obligó a transitarlo así: no sabiendo adónde escapar y qué pared arañar”. Fuerte y segura como nunca, está dispuesta a volver a apostar al amor, porque “sigo deseando lo mismo de siempre: formar mi propia familia”.

Noticias Relacionadas Murió Marcos Gastaldi, exmarido de Marcela Tinayre

Además, la China Suárez acerca del cumpleaños número 7 de su hija Rufina. “En ningún momento se quejó por cumplir en cuarentena”. Detalles del festejo, y la reflexión sobre cómo han sido los primeros años de vida de la única hija de la actriz con Nicolás Cabré. La modelo y el actor Benjamín Vicuña esperan a su segundo hijo ante los rumores de crisis.

Este lunes 27 de julio a las 22:30 llega la quinta temporada del reality de canto que comienza con 20 parejas y un jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

También el adiós al empresario Marcos Gastaldi, quien falleció el pasado domingo 19 de julio, a los 69 años, tras una semana de internación como consecuencia de una infección y luego de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. La revista hace un recorrido fotográfico por su vida, relata sus últimos momentos con Marcela Tinayre, la madre de su hijo Rocco, y brinda los detalles del entierro en el cementerio Jardín de Paz.