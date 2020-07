David Lebón y Wos, los más nominados a los Premios Gardel

Lebón fue nominado por su disco "Lebón & Co" a Álbum del año, Canción del año por "Mundo Agradable", Grabación del año, Ingeniería de Grabación, Álbum artista de Rock, Mejor Diseño de Portada, Canción de Dueto/Colaboración y Productor del año. También con 8 nominaciones, Wos (Valentín Oliva) es el favorito de los premios Gardel y está nominado a Álbum del año, Canción del año, Grabación del año, Álbum/canción música urbana/trap, Colaboración de Música Urbana/trap, Diseño de Portada, Nuevo artista y Productor del año.

Los Gardel los entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) que reúne a las grandes discográficas y sellos independientes locales.

El listado cuenta con la novedad de la presencia de ocho nominados por categoría con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones artísticas y la eliminación de la diferenciación entre masculino y femenino en los distintos rubros.

Otros nombres multinominados hoy fueron el cantautor Mateo Sujatovich bajo su alias de Conociendo Rusia, que acumuló siete aspiraciones por su disco “Cabildo y Juramento”, y los platenses de Él mató a un policía motorizado, que también aparece en siete rubros y añade la de su líder Santiago Motorizado como autor de la banda de sonido de “La muerte no existe y el amor tampoco”, filme de Fernando Salem.



Los rubros principales y los nominados:



-ÁLBUM DEL AÑO (GARDEL DE ORO): ”Lebón & Co” (David Lebón), “La otra dimensión” (Él mató a un policía motorizado), “Relatos de la luna” (Sig Ragga), “Utopía” (Pedro Aznar-Ramiro Gallo), “Caravana” (Wos), “Cabildo y Juramento” (Conociendo Rusia), “Homerun” (Paulo Londra) y “Seremos primavera” (Eruca Sativa).



-CANCIÓN DEL AÑO: “Canguro” (Wos), “Cien años” (Abel Pintos), “Mundo agradable” (David Lebón), “Corazón licántropo” (Paula Maffia), “Quiero que me llames” (Conociendo Rusia), “La Cobra” (J-mena), “El perro” (Él mató a un policía motorizado), “Quédate” (Pedro Aznar y Ramiro Gallo), “Luna” (Fabiana Cantilo) y “Lucero” (Julia Zenko).



-NUEVO ARTISTA: Wos, Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Florian, Sorin, Chuecas y Locas, Candelaria Zamar, Don Olimpio y Franco Masini.



-ÁLBUM ARTISTA DE FOLCLORE: "Chuncano" (José Luis Aguirre), "Volver" (Sergio Galleguillo), "Folclore" (Patricia Sosa), "Changuito de chacareras" (Martín Paz), "¿Qué me has hecho chacarera?" (Silvia Gómez), "Perfume de mujer" (Inés Rinaldi), "Huañok Tacko" (Elpidio Herrera y sus sachaguitarras atamisqueñas) y "Si mañana no fuera tanto tiempo" (Fabricio Rodríguez).



-ÁLBUM GRUPO DE FOLCLORE: "Mi fortuna" (Don Olimpio), "Los Copla" (Dúo Coplanacu), "De mi flor" (Los Tipitos), "Sol nocturno" (Los Nocheros), "Antiguo rezo" (Silvia Iriondo y Juan Falú), "Homenaje a los grupos vocales" (Bruno Arias y Cuarteto Karé), "Leyendas" (Los Carabajal) y "Territorios" (Guitarreros).



-ÁLBUM FOLCLORE ALTERNATIVO: "Hermano hormiga" (Lisandro Artismuño-Raly Barrionuevo), "Legado" (La Charo), "Canciones inoxidables" (Juan Carlos Baglietto-Lito Vitale), "Aquí en la piel" (Topo Encinar), "Verdeado dulzor" (Verónica Condomí-Matías Betti), "Gaucha" (Mavi Díaz y Las Folkies), "El buen mal" (Dúo Aguirre Lorenzo), "Puentes" (Leonardo Andersen).



-ÁLBUM ARTISTA DE TANGO: "Embretao: tango y milonga" (Omar Mollo), "Tu alegre corazón" (Bernardo Baraj), "Inmensidad" (Sandra Luna), "Casualmente" (Hernán Lucero), "Arde" (Marisa Vázquez), "Tango en el corazón del monstruo" (Juan Lorenzo), "Música argentina" (Mirta Álvarez), "Terco" (Max Aguirre).



-ÁLBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL: "Punto de partida" (César Angeleri Cuarteto), "Una tarde en Buenos Aires" (Dyango y Juanjo Domínguez), "20 años", “Esteban Morgado Cuarteto”, "Comme il faut" (Victoria Lavallén, Pablo Estigarriba y Horacio Cabarcos), "Abriendo caminos", (Hugo Rivas Cuarteto), "Carlos García reinterpretado" (Leda Torres), "Lunfarda Orquesta Típica" (Lunfarda Orquesta Típica), "Eterna y vieja juventud" Esteban y Julia Morgado.



-ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR: "Lo azul sobre mí" (Loli Molina), "Algo ritmos" (Kevin Johansen), "Sólo se trata de vivir 40º aniversario 1979/2019" (Litto Nebbia), "Bosque" (Julieta Rada), "Su reflejo es el lobo del hombre" (Gabo Ferro), "Herminia" (Silvina Moreno), "Muta" (Perotá Chingó), "En viaje" (Sol Mihanovich).



-ÁLBUM CONCEPTUAL: "Perlas & Conchas" (Fémina), "Abrazo de hermanos" (Pedro Aznar-Manuel García), "Muta" (Perotá Chingó), "Feroza" (Feli Colina), "Nafta" (Nafta), "Antiguo rezo" (Silvia Iriondo-Juan Falú), "Traviarca" (Susy Shock y La Bandada de Colibríes) y "Lo azul sobre mí" (Loli Molina).

-ÁLBUM ARTISTA DE ROCK: "Rompecabezas" (Valeria Lynch), "Lebón & Co." (David Lebón), "Cuna de piedra" (Fabiana Cantilo), "Lotophagy" (Willy Crook & Funky Torinos), "Mi esqueleto" (Pablo Dacal), "Volviendo" (Nico Bereciartúa), "Mujer & Ego" (Iván Noble) y "Tocá la guitarra y cállate" (Don Vilanova Botafogo).

-ÁLBUM GRUPO DE ROCK: "Seremos primavera" (Eruca Sativa), "Cabildo y Juramento" (Conociendo Rusia), "Las Lunas" (Estelares), "De la cabeza 2, parte 1" (Bersuit Vergarabat), "Triángulo de fuerza" (Attaque 77), "Piel" (Acorazado Potemkin), "Giras y madrugadas" (La Beriso) y "La peste del cazador" (La Chancha Muda).



-ÁLBUM DE ROCK ALTERNATIVO: "Relatos de la luna" (Sig Ragga), "Lucy Patané" (Lucy Patané), "Salva" (Los Caligaris), "La otra dimensión" (Él mató a un policía motorizado), "Jueves" (El Cuarteto de Nos), "Polvo" (Paula Maffia), "Dutsiland" (Mi Amigo Invencible) y "Laif" (Sorin).