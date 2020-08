Flor de la V, un gesto a Fernández y ganas de acercarse a la política

View this post on Instagram

…Yo, pobre mortal, equidistante de todo yo D.N.I: 20.598.061 yo primer hijo de la madre que después fui yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios Amazona de mi deseo Yo, perra en celo de mi sueño rojo Yo, reinvindico mi derecho a ser un monstruo ni varón ni mujer ni XXI ni H2o yo monstruo de mi deseo carne de cada una de mis pinceladas lienzo azul de mi cuerpo pintora de mi andar no quiero más títulos que cargar no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar ni el nombre justo que me reserve ninguna Ciencia Yo mariposa ajena a la modernidad a la posmodernidad a la normalidad Oblicua Vizca Silvestre Artesanal Poeta de la barbarie con el humus de mi cantar con el arco iris de mi cantar con mi aleteo: Reinvindico: mi derecho a ser un monstruo que otros sean lo Normal El Vaticano normal El Credo en dios y la virgísima Normal y los pastores y los rebaños de lo Normal el Honorable Congreso de las leyes de lo Normal el viejo Larrouse de lo Normal Yo solo llevo la prendas de mis cerillas el rostro de mi mirar el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar y tendré una teta obscena de la luna mas perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares 77 lunares qué digo: 777 lunares de mi endiablada señal de Crear mi bella monstruosidad mi ejercicio de inventora de ramera de las torcazas mi ser yo entre tanto parecido entre tanto domesticado entre tanto metido "de los pelos" en algo otro nuevo título que cargar baño: de ¿Damas? o ¿Caballeros? o nuevos rincones para inventar Yo: trans…pirada mojada nauseabunda germen de la aurora encantada la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas luces épicas luces parias Menstruales Marlenes bizarras sin Biblias sin tablas sin geografías sin nada solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame o como me salga como me pueda el deseo y la fuckin ganas mi derecho a explorarme a reinventarme hacer de mi mutar mi noble ejercicio veranearme otoñarme invernarme: las hormonas las ideas las cachas y todo el alma!!!!!!… amén. Susy Shock