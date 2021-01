“No me interesa seguir”, el crudo relato de Daniel Casalnovo

Daniel Casalnovo atraviesa un difícil momento tras permanecer internado en Los Arcos desde hace una semana por un cuadro de neumonía luego de contraer Covid-19. En un desesperado video, pidió por la salud de su madre, quien está en terapia intensiva.

A través de Instagram, posteó un fuerte mensaje que preocupó a sus amigos y fans. "Solo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor, no mejoré. No importa. Este mensaje es para mi mamá. Todos oren por ella, está en otro sanatorio con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar y salir adelante, la Fe mueve montañas y ustedes pueden”, comenzó.

Luego, entre lágrimas y con una seria dificultad para respirar, aseguró: "No me interesa seguir de esta manera, pero les pido una oración por mi mamá. Cuídense mucho".

Hace una semana, el diseñador había compartido un video en el que contaba que había sido internado: “Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos. Dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto”.