"Volví a vivir" contó Lapegüe tras recibir plasma

Sergio Lapegüe recibió este lunes su tratamiento de plasma convaleciente, tras quedar internado el sábado en un sanatorio de Temperley. El conductor es considerado paciente de riesgo por padecer de asma.

Lapegüe, que contrajo la enfermedad en sus vacaciones caribeñas, dialogó con Teleshow y contó que gracias a la donación de plasma, sus síntomas comenzaron a aminorarse: “Estaba tan cansado que no quería ver a nadie. Dormitaba, luz apagada; todo el día así. Me dieron el plasma: dos horas y medida de transfusión. Y después del plasma, a la hora, hora y media, volví a vivir. Es impresionante. No estoy para correr, pero me siento mejor”.

El periodista suele compartir a través de sus redes sociales su estado de salud En esta oportunidad, informó: “Recibiendo el plasma de convaleciente. Recibiendo esperanza”.

Días anteriores, cuando contó que estaba internado, afirmó que cuando le realizaron una tomografía de pulmones, la historia cambió. “Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado”, detalló.

En las redes sociales cuestionaron al conductor por sus vacaciones en el exterior, por no respetar la distancia al compartir sus días con un numero grupo de amigos y tampoco el uso del tapabocas. Su mujer, en defensa explicó en Instagram: "@Ssergiolapegue antes de regresar a Argentina se realizó el PCR al igual que nosotros, con resultado no detectable, durante las 3 semanas que estuvimos en @bahiaprincipehotels estuvimos muy bien cuidados, con los mejores protocolos y realmente muy seguros. Su contagio no fue en nuestras vacaciones y suponemos que tampoco durante el vuelo ya que utilizamos 3 asientos por cada uno porque en el avión venía con muy poca gente".