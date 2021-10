Ricky Martin habló de su presunta cirugía

Durante esta semana, Ricky Martin fue tendencia por el cambio que se le dejó ver en su rostro en una entrevista en Las Vegas. El cantante está de gira junto a Enrique Iglesias, a la que también se sumó Sebastián Yatra. El puertoriqueño generó una oleada de memes por la cambiada forma de su rostro.

La cuenta de Instagram oficial del club de fans Puerto Ricky expresó en un comunicado: “Ricky Martin no se realizó ninguna cirugía estética en su rostro. Previo a la entrevista que dio en Las Vegas, tuvo una reacción alérgica, que como consecuencia le provocó una inflamación de la dermis. Por suerte ya se encuentra mejor, de hecho podrán ver su mejoría en fotos posteriores a dicha entrevista. La reacción no fue tampoco por los productos Kumiko Skincare que actualmente promociona”.

Además con una publicación replicada en sus distintas redes sociales Ricky negó r haberse realizado alguna cirugía: “Te lo juro. Mira, tengo líneas, tengo bótox. Si me pongo bótox (...) se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé pero fuera de eso, fue un día normal”.

Ricky finalizó esta historia dejando un mensaje motivador a sus fans: “Eso sí. No quise cancelarlas entrevistas con toda la inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video. Pero que está todo bien. Insisto: mi vida está normal, estoy muy saludable y los conciertos están de p*ta madre. Seguiremos trabajando fuerte pero mira no hay nada, mira, no hay nada (risas). Los quiero mucho, que estén bien, nos vemos esta noche”.