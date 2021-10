Ahora vinculan a la China Suárez con Gonzalo Heredia

El actor Gonzalo Heredia, que atraviesa un buen momento laboral tras el éxito de de La 1-5/18, quedó en el medio del escándalo del trío amoroso que involucra a la actriz María Eugenia "La China" Suárez, tras una información que deslizó Yanina Latorre en Los Ángeles de La Mañana. La panelista aseguró que él fue el tercero en discordia entre la actriz y Benjamín Vicuña, que confirmó la separación a mediados de agosto.

“Ella lo cuernea a Vicuña y después él la descubre con un actor importante. Vicuña descubre esta infidelidad por un teléfono. Ella no lo niega. El actor está casado con una actriz. La mujer del actor se enteró, pero se perdonaron los cuatro”, sostuvo Latorre.

La información que horas más tarde fue reconfirmada por Intrusos, fue desmentida rotundamente por el actor quien de manera contundente y sin muchas vueltas declaró: “es todo mentira”.

A la salida del teatro, el protagonista de la obra Desnudos charló con un periodista de Intrusos, con quien ya había pactado la entrevista. “Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse. Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar”. “La verdad es que es todo mentira. Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego, sigo hablando sobre el tema. Y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad. Trabajamos juntos en ATAV. Para mi ATAV fue un programa hermoso y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego”, agregó.

En relación a las repercusiones que tuvo el rumor en su familia, Heredia explicó que no fue necesario aclararle nada a su mujer, la también actriz Brenda Gandini: “No hable con Brenda porque no pasa nada, está todo bien”.

Si bien el actor intentó despegarse a través de sus redes sociales, fue salpicado por el escándalo protagonizado también por Wanda Nara y Mauro Icardi, cuando a raíz de ello, comenzaron a circular los nombres de los actores con los que la China Suárez habría tenido romances durante el último tiempo,

Esta no es la primera vez que se lo vincula a Heredia con la China Suárez. Los rumores comenzaron en 2019. En aquel momento se comentó que Suárez y Heredia habrían tenido un romance mientras grababan ATAV, novela de la que también formó parte quien era pareja de la actriz en ese momento, Benjamín Vicuña.

En aquel momento, tanto Heredia como Gandini, dos actores que mantienen un perfil bajo y cuidan su vida privada de los escándalos, tuvieron que salir a despejar las dudas y desmentir los rumores de separación.