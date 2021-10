Cabré furioso con la China Suárez

La actriz sigue generando polémica y, cuando parece que el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi quedó atrás, aparecen nuevos rumores de disgusto con Nicolás Cabré.

Es que después del descargo que la actriz hizo sobre la polémica, el periodista y conductor Rodrigo Lussich aseguró que el actor se habría molestado con su ex pareja por lo que dice la carta pública.

En su comunicado, la China Suárez hace referencia a su pasado amoroso en el que está incluido Nico Cabré.

Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos, dice parte de la carta.