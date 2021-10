Según David Cronemberg, el cine "está muerto"

El cineasta canadiense David Cronenberg sostuvo que "el cine está muerto y desaparecerá. Gracias a plataformas como Netflix este proceso radical ya inició", durante una charla magistral en la segunda jornada del Festival de cine de Matera, que tiene lugar en la homónima ciudad italiana.



El realizador, de 78 años, reconocido por filmes como "La mosca", "Una historia violenta" y "Un método peligroso", por citar solamente algunos títulos, confesó que "incluso yo ya no voy al cine y cuando se me ocurre es una pesadilla solo para encontrar estacionamiento".



"Es mucho mejor ver una película en casa, cómodamente sentado en el sillón y con la gran calidad de audio y vídeo de las nuevas tecnologías", aseguró en declaraciones recogidas por la agencia Ansa.



En el mismo sentido, Cronenberg señaló que "de todos modos, no tengo ninguna nostalgia, cambia solo el modo de hacer cine. Como tampoco tengo nostalgia del analógico, es mucho mejor el formato digital, a pesar de lo que en su momento había dicho (Steven) Spielberg".



Capaz de dar una panorámica del presente de la actividad, arriesgó que los festivales, en cambio "sobrevivirán" y "probablemente sean los únicos lugares donde se verán películas en las salas".