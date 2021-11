La carta de Giannina Maradona tras dichos de Mavys Álvarez

Gianinna Maradona rompió el silencio a través de sus redes sociales a corazón abierto y con una dura carta, donde apuntó contra el entorno de su papá. Horas después de que Mavys Álvarez cuente, en la justicia, que fue violada por el ex deportista, Gianinna rompió el silencio.

Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mi, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que tengo que tener. Me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia por tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado, comenzó Gianinna.

"Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales", continuó.

"Sin entender aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. Te debo vivir en paz, ser feliz. Lo sé. Perdón por las situaciones que tuviste que ver. Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos o más. El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás", expresó Giannina.

Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije todo. Todo y más. Abrazo tus enojos y abrazo los míos. Sin entender aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos", apuntó Maradona.

En un mundo repleto de hipócritas, los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de put... No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí", aseguró Giannina.

Más quieren verme caer más me voy a levantar, en definitiva caerse es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por seguir sosteniendo desde allá”, cerró Maradona.