La serie "El Infierno" se presenta en Cipolletti

Muchas son las dudas de los jóvenes que, llegado el momento, optan por tomar la decisión de emanciparse y salir a cumplir sus sueños, dudas que, en un contexto nacional como el que acecha a las nuevas generaciones, son mucho mayores y hacen que se presente un futuro bastante oscuro. Desde ese lugar parte la serie web de producción independiente "El infierno", dirigida y escrita por Santiago Mouriño.

La tira se centra en las experiencias de una joven que llega a la Ciudad de Buenos Aires para convertirse en actriz y rápidamente descubre que se encuentra rodeada de ambientes y vínculos tóxicos que afectan su propia identidad.

Si bien la producción ya hizo estreno de su primer capítulo en el sitio web Eventbrite los cinco episodios de esta primera temporada podrán verse el próximo Lunes 22 cuando sea presentada en el Complejo Cultural Cipolletti.

La primera parte retratará las vivencias de Agostina (Agostina Innella), la intérprete de esta historia de iniciación atravesada por la fuerte presencia y presión de las redes sociales y el cuestionamiento sobre las formas que adoptan las relaciones interpersonales, temáticas presentes para toda la generación "centennial".

Mientras habita un departamento que no logra adoptar como propio e intenta dar sus primeros pasos en la actuación, Agostina descubre que su objetivo emancipatorio no era tan fácil como parecía, y que sus intereses amorosos y no amorosos resultan más problemáticos que satisfactorios.

El elenco de El Infierno está conformado por Agostina Innella, Vero Geréz, Fabricio Miscione, Alexia Moyano, Juan Barberini, Percy Big Bang, Leo Bromberg, Carla Martinez, Argenis Ciriaco, Brenda Peluffo, Alicia C. Bofelli y Estepa Benardina.