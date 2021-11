Wanda reveló cómo encontró los chats entre Icardi y la China

Tras más de un mes de silencio, Wanda Nara habló en un especial con Susana Giménez y contó absolutamente todos los detalles de lo que fue la peor crisis de su matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

En un principio, según información revelada por Yanina Latorre, se creía que en una escena de celos, Mauro le había pedido el celular a Wanda para revisarle los mensajes. Cuando la mediática lo vio tan perseguido, decidió pedirle a él lo mismo, y allí habría encontrado los reveladores chats con la China Suárez. Pero este martes, Nara desmintió la versión.

Wanda reveló: "Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en un campo, las nenas andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, y buscando encontré pantallazos de un chat con una persona muy famosa que ya saben".

"Al ser dos personas muy conocidas, y Mauro nunca hablaría de una cosa así, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años y tengo muy claro todo. Cuando no querés hablar, de todos lados empiezan a inventar. Es lógico", agregó.

Otro dato que hasta el momento no se sabía es que Wanda llamó a la China para pedirle explicaciones y disculpas, por haberla tratado de "zorra" y "putita": "Lo primero que hice fue llamar a la China y pedirle perdón por la historia medio dura que había subido. Lo que hablamos va quedar entre nosotros. Para mí un mensaje es gravísimo, no importa si pasó o no. Hoy confío en Mauro plenamente", agregó la empresaria.