Jimena Barón reapareció y anunció su separación

Luego de nueves meses de silencio en los medios, Jimena Barón reapareció con la presentación de su nuevo videoclip "Flor de involución" y con un vivo de Instagram que alcanzó las 100 mil visitas. "No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el or.. en el amor", aseguró.

"Me siento abrumada de cariño, porque fueron como nueve meses de nada. Estoy muy contenta", comenzó diciendo la cantante de "La cobra". Luego, agregó: "Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también".

En cuanto a la tajante decisión de alejarse de los medios tras lo que se rumorea que fue su separación con Daniel Osvaldo y posterior comienzo de relación con el Tucu López, Barón dijo: “Siento que le debo una explicación a la gente querida, a la que está siempre del otro lado con amor. La verdad es que no sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó” .

Por último, se refirió a su status amoroso con el presentador de televisión y sorprendió al anunciar su separación: "No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el or.. en el amor y seguiré escribiendo de desilusión, el amor no es mi área". Confesó: "Si chicos, estoy sola, los hombre me duran menos que un pote de queso crema".