Nazarena se sinceró: “Me veo la celulitis y no me gusta”

La otrora rubia platinada vedette y productora teatral Nazarena Vélez se sinceró respeto su relación con su cuerpo a los 46 años. Dijo que tras haber luchado años con la obsesión de tener un cuerpo como le exigía su carrera, comenzó a verse de otra manera, que se siente mas libre y plena.

En sus redes sociales se muestra últimamente con poca ropa y con su cuerpo “al natural”, sin photoshop, y posteando reflexiones relacionadas con la aceptación.

Medios relacionados con las noticias del espectáculo a nivel nacional le consultaron al respecto y dijo: "Es mentira que me acepto, todavía no me acepto. Yo me veo la celulitis y no me gusta. No voy a mentir y decir 'soy la abanderada de las nalgas flojas'. Porque no es verdad. Pero sí entendí que la pasé muy mal. Fui muy esclava de lo que me devolvía el espejo, más allá de que yo hacía plata de eso, porque viví de mi cuerpo muchísimo tiempo. No la pasé bien".

"Hoy, con 46 años, me miro al espejo, y digo 'pará, no estás tan mal. Tenés tres pibes. Todo lo que te pasó fue fuerte'. Me empecé a mirar con más cariño. Cuando uno se convierte en su mejor amiga y te empezás a aconsejar bien y decís 'pará la exigencia, estás bien, no estás mal…'. Más cuando trabajás en este medio tanto tiempo. Yo exploté mi cuerpo. Pero tenía una obsesión, porque de yo hacía plata, y cuando tenés tanta exigencia si no le aflojás a la exigencia o te volvés loca o te morís, y no tengo ganas de ninguna de las dos cosas", expresó con total sinceridad.

Si de aceptación se trata, Nazarena hoy ha dado el ejemplo.