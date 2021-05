¿Aumentan o no las tarifas?

Mientras días atrás desde el gobierno instaba a los usuarios a no pagar facturas de cable, telefonía e internet si vienen con aumentos "no están autorizados", hoy se conoció que la Justicia suspendió por seis meses la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que los declaraba servicios públicos esenciales y congelaba sus precios.

Para la Cámara Contencioso Administrativo Federal esa normativa impuso condiciones que restringían la prestación de esos servicios en condiciones de competencia. Y menciona que el DNU que dictó el presidente Alberto Fernández en agosto pasado cambió la ecuación jurídica y económica de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones. Justifica que al ser un sector que estaba en competencia se afectaron sus ingresos y se comprometió la prestación de dichos servicios, sobre todo al existir otras herramientas alternativas para garantizarlos en plena pandemia de coronavirus.

El reclamo fue presentado por Telecom, una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas del Grupo Clarín. Y la Cámara Federal dictó así esta medida cautelar que suspende para esa compañía el DNU de las telecomunicaciones, junto con las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones que aplicaban dicho DNU.

A través de Gustavo López, vicepresidente del Enacom, el gobierno nacional advertía que “si llega una factura el 1° de mayo con aumento, directamente no hay que pagarla porque sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo”. El funcionario admitió así que las empresas "desconocen una norma del Enacom, un decreto del Presidente". Y es que las empresas anunciaron aumentos de hasta 15% en sus tarifas para mayo y junio. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no las autorizará.

Ahora comenzará otra etapa con los reclamos de otras compañías. Según el diario Clarín, desde la empresa Claro señalaron que van a "requerir un tratamiento igualitario, vamos a pedirlo en todos los niveles, incluyendo la vía judicial".

Desde el ENaCom cuestionaron el fallo de la Cámara Federal y dijeron que van a apelarlo ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuando se emitió el DNU 690/2020, el presidente dijo que “las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar sus precios al usuario sin contar con una autorización previa del Estado. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”.