Denunciaron a Cinthia por su spot de campaña en tanga

Se la ve bailando y cantando en portaligas, con el edificio del Congreso Nacional de fondo, ese lugar al que aspira llegar Cinthia Fernández, luego de estas PASO y si sigue en pie, las elecciones generales de noviembre.

Y es que la vedette y panelista es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahora es noticia porque fue denunciada por la reversión que hizo del tema “Se dice de mí”.

Los herederos del famoso tango de Tita Merello, Francisco Canaro e Ivo Pelay, autores de la obra original, presentaron una denuncia en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por “uso indebido” de la canción.

En su video, Cinthia alteró la letra y esto fue considerado "una afectación del derecho de propiedad de los titulares y eso no se puede consentir”, dijo Guillermo Ocampo, presidente de Sadaic.

“El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con ‘Se dice de mí’, se le cambia la letra”.

En el lanzamiento de su video, Fernández había dicho: "Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y mas que nada mi CAUSA. El culo siemplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas . Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y sabes que ? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz. Porque tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi Campaña. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten , no subestimo a los jóvenes o a los “pajeros” …. Seamos realistas, nadie te va a votar porque Tenes un buen culo y le gustas! NO ! eso déjaselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones, En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papas, en vez de dar una explicación, de porque? sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país."