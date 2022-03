El triste video que publicó Lizy Tagliani hablando de su separación

Lizy Tagliani está pasando por un momento muy triste luego de su reciente separación. Ahora se grabó hablando a cámara para llevar un mensaje a sus miles de seguidores. Lo primero que dijo la conductora es que esa sería la última vez que hablaría de su ex, Leo Alturria.

"No voy a hablar más de Leo por respeto a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a la gente que me ha tratado tan pero tan bien durante todo este tiempo", comenzó diciendo Lizy Tagliani. Y agregó: "Y sobre todo por respeto al amor que le tengo. Yo amo profundamente a Leo. Es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia. Y él lo sabe. Es lo único que tengo. Lo más importante al menos"

Lizy Tagliani durísima contra su ex: “manipulador emocional”

Además de esas sentidas palabras dijo:

En otro momento, la conductora admitió: "Estoy muy triste". También señaló: "Vivía mi vida tratando de compartirla lo máximo que podía con Leo. O sea, pensaba las 24 horas del día, cada cosa mía, siempre la pensaba por dos. Pero bueno, las cosas pasan, se terminan. Esto va a sanar. Todo va a estar bien".

La capocómica mencionó que: "también soy esta pero no por mucho tiempo", sobre su tristeza actual. Y después aseguró:

Las cosas que dice Leo o que supuestamente dice, obvio que me hieren. Pero no me matan. Porque si hay algo que tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena. Nada más. Gracias.