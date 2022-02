Lizy Tagliani habló de su supuesta infidelidad

Ella es, sin dudas, una de las mediáticas y conductoras más famosas y queridas por el público en la actualidad. Lizy Tagliani, autentica y carismática por donde se la mire, fue una de las palabras más buscadas en la últimas semanas y habló con Intrusos acerca del mensaje que su ex, Leo Alturria, escribió en su cuenta de Instagram. En el mismo, el jugador de rugby dejó entrever que la actriz le fue infiel mientras seguían juntos. La actriz no dudó en dar su versión:

Nunca tuvimos ningún código, o sea, la pareja es para ser fieles y estar bien. Es algo que no se da. Uno se pone de novio y listo. Uno no necesita estar coqueteando y saliendo con otro. Salvo que sea algo de la pareja, pero nosotros no. Noticias Relacionadas El ex novio de Lizy reveló el motivo de su separación

Cuando le consultaron por el comentario que su ex pareja publicó en Instagram, la conductora de televisión sostuvo:

"No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono".

Además, acerca del motivo de la separación, en la entrevista en exteriores que le realizaron explicó:

Cortamos porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, nos queremos mucho, ahora estamos en un impasse, pese a que nos hablamos.

Según las primeras informaciones, la pareja decidió separarse y quedaron como amigos.

Todo comenzó cuando en su cuenta de Instagram le dejaron el siguiente comentario: "Si te gustan estilistas, acá estoy. no tengo plata de Lizy pero tengo el sentido del humor". Ante ese comentario, Alturria contestó sin ningún tipo de filtro: "No necesito plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".