Stefi Roitman habló sobre los rumores de embarazo

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en enero. Desde ese entonces, constantemente surgen constantemente rumores de que están esperando su primer hijo. Cansada de enfrentar especulaciones y escuchar comentarios al respecto, Stefi aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores para responder a todos los que le consultan si está embarazada.

"En cada foto o en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada'. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada". Y, para que no quedaran dudas, escribió en el video: "Ya que estamos: No toy".

Un mes atrás, un rumor a voces comenzó a sonar con más fuerza. Y es que muchos hablan de la crisis matrimonial que viven Stefi Roitman y Ricky Montaner a dos meses de haber pasado por el altar.

Uno de los primeros indicadores llegaron por la falta de interacción de ambos en sus redes sociales. La pareja solía dedicarse fotos y mensajes en Instagram y de un tiempo a esta parte esto dejó de suceder con la frecuencia que acostumbraban.

Ahora, la modelo e influencer se volvió a la Argentina lo que ayudó a que se hablara más sobre un posible distanciamiento de la dupla.