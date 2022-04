Flor de la V contraatacó a Rosenfeld: “No tuve miedo hace 20 años..."

Esta semana Ana Rosenfeld quedó en el ojo de la tormenta luego de una información que dieron en Intrusos. Fue el periodista Gonzalo Vázquez el que llevó el testimonio de varias ex clientas de la abogada que la denunciaron en la Justicia. Incluso, siempre la información que brindaron en el programa de espectáculos de América, hay una demanda por “estafa y prevaricato”.

Por este motivo se destapó una gran olla a presión. No solo se sumaron otras mujeres a hablar en contra, de demorar causas para sacar más réditos económicos, entre otras cuestiones. Hasta se sumó Yanina Latorre, su compañera en LAM, a recriminarle ciertas cosas.

A todo esto, los integrantes del programa que conduce de la V recibieron una carta documento en la que se les notifica el inicio de acciones legales por parte de Rosenfeld. Fue Lucas Bertero el que dijo que la intimación era para él, para Vázquez y para la mismísima Flor de la V.

Al escuchar su nombre, primero se sorprendió y luego, intentando ser lo más políticamente correcta, remarcó: “Ella puede hacer lo que quiera. Gonzalo hizo una muy buena investigación y no estamos agregando nada. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia”.

Luego, se que ya habiendo masticado la noticia, fue al hueso. No le importó que compartan canal, sino que se explayó sin guardarse nada. “A mí no me intimida para nada, Ana Rosenfeld. No le tengo miedo. No tuve miedo hace 20 años y no lo voy a tener ahora”.