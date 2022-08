Vila: "Mi amistad con Massa no se relaciona con la renuncia de Canosa"

En medio de la polémica que se generó ante la renuncia de Viviana Canosa a su programa en A24 “Viviana con Vos”, Daniel Vila, presidente del Grupo América, aseguró que la salida de la conductora era sólo decisión de ella, y negó que su amistad con Sergio Massa estuviese involucrada en la polémica renuncia.

Canosa había anunciado a través de las redes sociales que su relación con A24 y Grupo América llegaba a su fin y confirmó su renuncia luego de que no saliera al aire su programa el viernes a la noche. Según denunció a través de un hilo en Twitter, acusó censura a la libertad de expresión.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica” posteó la periodista.

Los rumores indican que la conductora decidió renunciar al ciclo de A24, porque supuestamente no le permitieron emitir un video donde se agredía a Sergio Massa en un acto en Santa Fe.

Al respecto, Daniel Vila declaró que “en ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa no esté al aire de es Canosa. La única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”.

Vila también destacó que su relación personal es buena y que no esperaba su renuncia, mucho menos en el tono que fue anunciado por la periodista a través de redes. “Estoy sorprendido con este episodio con Canosa, con quien hasta hoy no hubo ninguna comunicación”.

Respecto a las acusaciones de Canosa sobre una censura, el presidente del Grupo América lo negó, y explicó: "lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América, y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”.

Los vídeos que causó el tenso desenlace con la periodista son unas filmaciones que se han convertido en una estampa casi común en los últimos debido a que creció la tendencia a realizar escraches contra figuras políticas en la vía pública. Al respecto, Vila indicó que “no respondían a un verdadero reclamo social porque quienes lo hacían eran grupos muy pequeños de dos o tres personas, que iban con un teléfono celular buscando que eso se amplifique y tuviera repercusión mediática.” y añadió que si bien cree en el legítimo reclamo social y el derecho a manifestarse, considera que estos últimos vídeos “venían acompañados con agresión, con violencia”, por lo cual, para Vila “no era bueno que el medio levantara este tipo de imágenes porque en un momento social tan complicado y delicado como el que vive hoy nuestro país esto podría generar e incentivar algún tipo de violencia social, disparar el odio.”

Finalmente, el empresario desmintió que la razón detrás de negar que estos vídeos de escraches sean puestos al aire sea su relación con el ministro de Economía Sergio Massa. “Esto no tiene nada que ver con el ministro de economía Sergio Massa, ni me pidió nada al respecto. La no emisión de escraches aplica de la misma manera, tanto para Patricia Bullrich, Ginés o cualquier de los injuriados", aseguró.

Por otro lado, Vila se mostró dispuesto a darle la bienvenida nuevamente a la periodista. “No sé ella que irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire, pero ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida.”