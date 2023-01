¡Me cacho en diez! More Rial fue víctima de un millonario robo

Morena Rial en el programa "A la Tarde", More Rial hizo la denuncia de que había sufrido un robo en el departamento que posee en Recoleta, un domicilio que muy pocas personas sabían de su existencia. Según la hija de Jorge Rial, podría haber sido alguien cercano a ella, ya que no forzaron la cerradura de su hogar.

Asimismo, la mediática aseguró no saber quién había hurtado su casa, pero llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Rial, aseguró que le robaron "muchas joyas, dinero en pesos y dólares que estaba en una caja fuerte que la había dejado fuera de lugar porque la había abierto para sacar plata antes de irse a un boliche muy conocido de la ciudad capital".

"No puedo hacer una acusación a una persona sin una prueba contundente, pero hubo escenas confusas con horarios muy definidos que me marcaban los movimientos. Fue una entrega. La llave de abajo no estaba forzada, había movimientos raros en la puerta. Encontré la casa dada vuelta", aseguró en una charla con la conductora Karina Mazzocco.