Morena Rial sobre su mamá Silvia D’Auro: “Para mí, está muerta”

El vínculo entre Morena Rial y su mamá Silvia D’Auro se rompió hace casi una década. La última vez que se vieron, la mediática tenía apenas 15 años. El tiempo pasó y ninguna de los dos tiene intenciones de una reconciliación.

More habló en el programa A la Tarde (América), y contó que no tiene interés en acercarse nuevamente a su madre adoptiva. “Para mí, ella está muerta. Hace mucho tiempo que no la veo”, sostuvo.

Por otra parte, desmintió el rumor de que intentaría quitar el apellido D’Auro de su partida de nacimiento: “Ya soy mayor de edad y el nombre de ella no me pesa”. Y agregó: “No es alguien que pueda llegar a estar en mi vida, ya está. A mí esto ya no me afecta y por eso lo puedo decir bien... Ella se ganó eso”.

Cuando le preguntaron por qué se resistía a un reencuentro, la hija del ex Intrusos comentó que fueron muchas las situaciones dolorosas que atravesó y que no tiene ganas de revivirlas. “Mi tío -en referencia a Luis Ventura, que se encontraba en el programa- sabe todo lo que pasé”, señaló.

No es la primera vez que More se refiere a este tema. En agosto, ya había realizado un duro posteo donde cuestionaba los motivos por los que fue adoptada por Silvia D’Auro.

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar… Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, manifestó muy molesta.