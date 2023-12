Celine Dion tiene problemas de salud: perdió el control de sus músculos

Céline Dion "ya no tiene control sobre sus músculos". De acuerdo a lo que contó una de las familiares de la cantante en el marco de una actualización sobre su salud, "en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios, pero, no lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo y eso es lo que más me preocupa".

Claudette, una de las hermanas de la artista, habló sobre el poco común trastorno conocido como síndrome de la persona rígida, una condición progresiva que impacta significativamente la movilidad y que, en la actualidad, carece de cura.

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Céline trabaja duro, pero perdió el control de sus músculos", contó en una entrevista concedida a medios de comunicación.

En la misma línea, añadió: "Lo que me duele es que siempre fue muy disciplinada, siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: 'vas a hacer esto y lo vas a hacer bien'. Es verdad que en nuestros sueños, la idea es regresar a los escenarios. Pero, ¿en qué condición? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón también es un músculo. Eso es lo que más me preocupa". Además, reveló que "es un caso entre un millón; los científicos no saben mucho al respecto".

Fue justo hace un año, en diciembre de 2022, cuando la cantante anunció a través de sus redes sociales que sufría una enfermedad neurológica, conocida como síndrome de la persona rígida.

"He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me resulta muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me pasó. Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que estuvo causando todos los espasmos que tuve", detalló en un clip que compartió en su cuenta ofical de Instagram.