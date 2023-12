Estas son las películas finalistas que participarán por el Oscar 2024

"Barbie", dirigida por Greta Gerwin; "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos; "Los asesinos de la luna", de Martin Scorsese; y "Oppenheimer", de Christopher Nolan, destacaron al recibir el mayor número de menciones entre los finalistas de las diez categorías anunciadas anoche por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la próxima 96ª ceremonia de los premios Oscar.

A aproximadamente un mes de que se revelen las nominaciones completas, se anunciaron diez categorías para los premios Oscar. Estas incluyen Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (canción original), Cortometraje animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales y de Sonido, según informes de la prensa internacional.

La destacada película de Greta Gerwig, "Barbie", lideró la lista con cinco menciones preliminares, abarcando categorías como sonido y canción original con tres nominaciones: "What I Was Made For?" interpretada por Billie Eilish, "Dance the Night" de Dua Lipa, y "I’m Just Ken" de Mark Ronson y Andrew Wyatt. Además, la música original del último dúo también recibió reconocimiento en estas menciones preliminares.

El filme de Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio obtuvo cuatro menciones preliminares, en tanto “El color púrpura”, “Oppenheimer” y “Pobres criaturas” se alzaron con tres cada uno.

La votación para las nominaciones oficiales se realizará entre el 11 y el 16 de enero y el anuncio se hará el 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero y la entrega de la 96ª Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo.