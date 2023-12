Tinelli a Jonatan Viale: "Ojalá sean condenados él y el grupo donde trabaja"

Marcelo Tinelli vs Jonatan Viale .

Marcelo Tinelli rechazó la idea de disculpar a Jonatan Viale por haberlo vinculado con corrupción y narcotráfico en La Nación +. Recientemente, el abogado de Tinelli, Osvaldo Pereyra, presentó una demanda contra el periodista buscando un resarcimiento que supera los 60 millones de pesos.

Tinelli habló con un cronista de Socios del Espectáculo donde se refirió contundente a la demanda. "Nunca en mis casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie, han tenido la absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente. Me parece que eso mismo está bueno que lo dirima la Justicia", expresó.

Además agregó: "Yo no tengo ganas de mediar, nada. Que vayan a buscar el tape, los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio. Ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja. Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando, yo no quiero ningún peso para mí".

Por su parte, Rodrigo Lussich contó que el verdadero origen de la pelea entre Tinelli y Viale viene de mucho antes: “El departamento de la ‘Torre Le Parc’ los distanció, por una venta fallida que quiso llevar adelante Jonatan de un departamento de su padre, en la torre donde vive Tinelli. Una operación inmobiliaria que no se llevó a cabo porque no cerraron el precio y, a partir de ahí, le quedó un encono personal a Viale que hace que, después, le cobre esta factura al aire en la televisión”.