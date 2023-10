Cande Tinelli confirmó que se casa: la fecha, el lugar y más detalles

Cande Tinelli confirmó en el programa LAM que se casará con su pareja Coti Sorokin. El matinal de América conducido por Ángel de Brito dio la primicia a través de la panelista Maite Peñoñori, quien hizo la habitual adivinanza a sus compañeras y conductor.



Luego de que su colega confirmara la noticia, el propio de Brito contó que consultó directamente a Lelé acerca de esta novedad. El conductor incluso confesó que la apuró un poco para que soltara el plan que tiene entre manos con el músico de 50 años: “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’”, detalló.



Asimismo, detallaron que la boda entre Cande Tinelli y Coti Sorokin no será en el país, sino en Punta del Este, en Uruguay. Hace pocos meses, la pareja hizo una falsa boda en la que presentaron una canción y, además, aprovecharon para mostrarse reconciliados públicamente.



Una de las panelistas de LAM que parecía contar con mucha información sobre ese impasse entre Coti y Lelé fue Yanina Latorre, quien se mostró totalmente en contra de esta noticia: “No le tengo fe a la pareja (...) mirá lo que te digo, no sé si van a seguir juntos para la fecha en la que será la boda”, vaticinó.



En esa línea, Latorre acusó a Coti Sorokin de ser “muy celoso y tóxico” con Cande Tinelli, y que “no la deja juntarse con las amigas”, además de añadir que “una vez la dejó encerrada en el departamento para que no saliera”. La esposa del comentarista deportivo sacó chapa de ser cercana a la familia de Marcelo Tinelli y deslizó: “A Mica (la hermana de Cande) esto no le va a gustar. A Sole (Aquino, madre de Lelé) no sé, pero a Mica no”.