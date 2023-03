Oscar 2023: finalmente, "Argentina, 1985" se quedó sin estatuilla

Finalmente, la tercera estatuilla de los Premios Oscar para el cine nacional no llegó de la mano de "Argentina, 1985", que cedió el premio a mejor película internacional con la cinta alemana "Sin Novedad en el Frente", una de las principales candidatas en la previa.

Por su parte, los protagonistas del film argentino, el director Santiago Mitre y los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani, presentes en la gala que reúne lo más destacado del cine mundial, se mostraron contentos a pesar de quedar a un paso de la gloría y no dudaron en aplaudir a la producción ganadora.

En la previa, la célebre estrella de la seria The Last of Us, Pedro Pascal, mostró apoyo hacia la cinta argentina: "la película para nosotros es muy importante como exiliados de Chile". También Salma Hayek compartió en instagram que Argentina, 1985 es su película favorita de las nomidas en la presente edición: "Los premios Oscar son el domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película latinoamericana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional", escribió.

OTROS FILMS: Guillermo Del Toro ganó en la terna a Mejor Película Animada con su producción de "Pinocho". “La animación es cine, no es un género, la animación esta lista para llegar al siguiente nivel", dijo.

También, horas antes de la ceremonia, Ricardo Darín, quién interpretó al fiscal Julio Strassera, dijo: "está en el aire la moneda y hay que esperar que caiga", al referirse a las chances de alzarse con el galardón.

Lali Espósito, por su lado, aportó su cálido mensaje de aliento: "Si, vamos carajo muchachos", se la escuchó decir a la intérprete en una historia de Instagram en la que graba a Peter Lanzani y otros miembros del elenco.

Es que el film protagonizado por Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner, más allá de los premios, tuvo un valor simbólico muy profundo en el país y el resto del mundo: la narración cinematográfica de la primera condena al terrorismo de Estado, como fue el Juicio a las Juntas, generó que la salas de todo el país se llenen, algo que hace tiempo no sucedía con una producción nacional.

En el mes donde se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por las víctimas de la última dictadura militar, esta nominación denota la importancia de contar uno de los hechos más importante de la historia -no solo argentina, sino mundial- como fue el enjuiciamiento a los máximos jefes militares condenados por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

La película además recorrió el mundo y fue aplaudida en los más prestigiosos festivales de cine internacional, entre ellos, el Festival Internacional de cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Incluso, ya ganó el Premio Globo de Oro a "mejor película en lengua no inglesa" y el Premio Goya a "mejor película iberoamericana".

Tras ganar el Globo de Oro, Darín, quien interpreta al fiscal Julio César Strassera en la película, expresó emocionado: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Los quiero. Y, para la gente de la Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría”. Los campeones del mundo, Lionel Messi y Lionel Scaloni, mostraron en sus redes lo mucho que les gustó la película y mostraron su apoyo para que la película se consagre esta noche.

