La hermana de Thiago quiere ir al Bailando con Brian Buley

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, quiere postularse para el Bailando 2023 y practicó unos pasos con Brian Buley.

Semanas atrás se la vinculó sentimentalmente a la joven con el actor de El Marginal, y si bien ninguno de los dos desmintió el romance, tampoco le pusieron un rótulo a la relación. Ambos estuvieron invitados al programa Tremendovich (República Zeta) y armaron una coreografía improvisada para que los vea Marcelo Tinelli y los llame al Bailando 2023.

"Todos me decían que me postules, pero no lo hice. Pero capaz que lo haga, me gustaría estar, con cualquiera que me toque", comentó Camila y procedió a bailar un vals junto a Brian.

Días atrás, el actor Brian Buley habló de su romance con la hermana mayor de Thiago, exjugador de Gran Hermano, Camila Deniz, después de que ella admitiera la relación ante la consulta de LAM a través de la red.

La noticia tomó estado público cuando el exactor de El Marginal dio una entrevista en el canal de Twitch de Yiyo Garcilazo en la que confirmó que estaba "enamorado de Camila" y que había comenzado una relación con ella.