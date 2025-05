Semana de la Hamburguesa en Neuquén: 29 locales compiten por tu voto

La ciudad de Neuquén celebra desde este domingo 26 de mayo y hasta el 1 de junio la Semana de la Hamburguesa 2025, una propuesta organizada por la Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Turismo, para promover la gastronomía local y sus diferentes polos gastronómicos.

Durante siete días, 29 establecimientos ofrecerán hamburguesas especiales, incluyendo opciones de carne, vegetarianas y sin TACC. El evento convoca a vecinos, vecinas y turistas a probar las propuestas y participar de una votación pública, que se realizará el 1 de junio a través de las redes sociales oficiales de Turismo.

29 locales participantes

Este año, los bares y restaurantes que participan son:

Alta Burger, Borken, Blest, Blinky Burger, Bier Baron, Casa León, Consigna, Costa Brava, De La Ribera Resto, Encanto Patagónico, Flamas Burger Co, Hopfen, JK Burgerstore, La Casa de la Hamburguesa, Morelia, Mc Fly, Novak, Oliver Bar, Oso Burgers, Reymon, Reymon Grill, 44 Resto Bar, Salvaje Burger, Sawara, We Are y Willi Kuk.

Entre ellos, ofrecen hamburguesas vegetarianas: Bier Baron, Casa León, Flamas Burger Co, Novak, Oso Burgers, Willi Kuk y Blinky Burger.

Según informó Joaquín García González, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), la modalidad de venta será variada: salón, delivery y take away, lo que permite mayor alcance y participación.

Actividades interactivas y sorteos

Además de la competencia gastronómica, la semana incluye propuestas pensadas para el público:

Burger Map : mapa interactivo con todos los locales adheridos.

Búsqueda del tesoro en Instagram , con pistas para ganar hamburguesas gratis.

Promociones, sorteos y premios para quienes participen en la votación.

Las personas que voten a través de las redes también ingresarán en un sorteo especial.

Tres categorías y distinciones

Los locales competirán en tres categorías:

Mejor hamburguesa de carne

Mejor hamburguesa vegetariana

Mejor hamburguesa sin gluten

Los ganadores se anunciarán entre el 2 y el 6 de junio en las redes sociales de @turismo.neuquen.capital (Instagram) y Turismo Neuquén Capital (Facebook).

Según Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana, la iniciativa forma parte del programa de Desarrollo y Diversificación de Productos Turísticos. Destacó también el trabajo conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica para consolidar los polos gastronómicos del centro, el paseo costero y el oeste.