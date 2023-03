La hermana de Thiago y Brian Buley confirmaron su noviazgo

¡Se ha formado una nueva pareja!: Brian Buley, el actor de El Marginal, y Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano. La joven se hizo muy popular a raíz de la participación del muchacho oriundo de González Catán en la casa más famosa del país. Y así fue que comenzó a crecer como influencer, llamando la atención de varios en el mundo del espectáculo.

El primer contacto entre Camila y Brian fue por Instagram. Según informaron medios de Buenos Aires, "el joven le mandó un mensaje privado, ella le respondió y así comenzaron a construir una relación. Lo que parecía una simple amistad le dio lugar a algo más. Y eso se confirmó cuando se vieron cara a cara". Buley la invitó a tomar una cerveza y después la besó. Desde entonces, le dieron una chance al amor.

“Estoy enamorado de Camila”, afirmó Brian en una entrevista por Twitch, junto a Yiyo Garcilazon y agregó: “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo. No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”.

Cabe recordar, que en diciembre del 2022, Buley estalló de bronca contra LAM y contra Ángel de Brito porque lo compararon con el cartonero de Catán y dijo que les iba a “prender fuego el estudio. La verdad que sinceramente te digo estas cosas me tienen re podrido, habiendo tantas cosas en este país, compararme a mí con Thiago de Gran Hermano me parece una pelotudez, ponen una foto mía con la de él y es maldad”, sostuvo tras ver una imagen publicada en la cuenta de Twitter de LAM en el que comparaban el parecido físico de los dos.

“Pasan una banda de cosas en este país para seguir haciendo tantas pelotudeces, hay asesinatos y crímenes y se toman el trabajo de subir una foto mía con Thiago, estoy enojado con Ángel y con todos. No sé por qué hicieron esa boludez de compararme con un personaje de Gran Hermano. Me parece demasiado desubicado", también dijo el joven actor.