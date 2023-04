El mensaje de Lucas Benvenuto tras la salida del país de Jey Mammon

Lucas Benvenuto realizó una publicación en redes tras la partida de Jey Mammon a España, que sus seguidores rápidamente vincularon a la denuncia por abuso sexual que pesa contra el humorista y conductor. “Hice lo que tenía que hacer, denuncié y hablé”, dijo Benvenuto este miércoles a través de un vivo de Instagram. Pero, en horas de la noche de este viernes el joven volvió a realizar un descargo en su perfil donde escribió: “Sonríe bonito, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mierda”.

Noticias Relacionadas Desgarrador posteo de la China por su separación con Rusherking

Es que, en medio del escándalo que se originó a raíz de la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores, Jey Mammon decidió partir a mediados de esta semana a Madrid, España para "relajar la mente" y en una entrevista acusó estar sufriendo un "asedio" mediático. "Necesito un juicio por la verdad", había afirmado el pasado miércoles 29 de marzo a través de una dramática publicación en Instagram , donde también insistió: "Yo no violé, no abusé y no drogué a nadie".

Según el relato de Jey Mammon, él conoció a Lucas en un fiesta cuando tenía 16 años, y no 14 como dijo la víctima, y "tiene la manera de demostrar que lo conoció a esa edad". Al respecto, tiempo después de una entrevista con Baby Etchecopar, salió a la luz un presunto audio donde Lucas le manifestaba al conductor su desilusión "por la falta de respuesta a sus mensajes", y le recordaba que "garchaba" con él, a sus 16 años.

En cuanto a su viaje, Jey aclaró que su intención es permanecer unos días en Europa y luego regresar a Buenos Aires, argumentando que "no fue a vivir" y que "ya dio todas la notas que tenía que dar".