¡Escándalo! Peligra el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli tiene todo listo para estrenar el Bailando 2023 para mitad de año. El jurado se está definiendo y los nombres de los participantes van surgiendo. Todo iba viento en popa, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una noticia inesperada que puede poner en peligro la vuelta del reality a la pantalla chica, y es por las deudas que tiene el conductor y sus empresas.

Desde Twitter, el periodista Nacho Rodríguez anunció mediante un tuit los obstáculos monetarios que tiene el empresario y que podría dificultar el desarrollo del Bailando 2023: ‘’A pocos días de estar gerenciando AméricaTV. Marcelo Tinelli llamó muy molesto a Daniel Vila porque no le daba la cantidad suficiente para Mariana Fabbiani y el regreso de #ElDiarioDeMariana’’.

Además, adelantó: ‘’Ya habló con Mirtha Legrand, pero no dan los números. El tema económico es muy fuerte, ya que el canal le dio un adelanto importante de plata, pero como el embargo que le hizo la AFIP el mes pasado, no le alcanzó para pagar la deuda. Ahí se le vino la noche. Ya que no paga Impuestos ni cargas sociales desde JUNIO DE 2018’’

El Banco Central de la República Argentina dio a conocer la cifra de las deudas de las empresas LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL de Marcelo Tinelli. Los números ascienden a 633.229.384,17 de pesos y son más de 200 cheques los que fueron rebotados.